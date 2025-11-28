Guiné Bissau. Opositor Domingos Simões Pereira teve ordem de libertação, mas foi imediatamente revogada

Segundo a mesma fonte, a ordem de libertação foi emitida pelo Serviço de Informação do Estado, mas foi imediatamente revogada pela Polícia de Intervenção Rápida.



O líder do PAIGC permanece detido na 2.a esquadra, no edifício do Ministério do Interior, no centro da capital guineense, Bissau.



A fonte partidária acrescentou que Domingos Simões Pereira foi informado que só poderá sair com autorização do Presidente de transição, general Horta Inta-A.