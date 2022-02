Guiné Bissau. Partido de Unidade Nacional condena violência e pede investigação "séria e isenta"

"O Partido da Unidade Nacional - PUN condena firmemente e sem reservas, o recurso à violência no espaço público e político. Nenhuma razão justifica que um grupo de soldados ou homens armados tentem colocar em causa as regras democráticas da nossa República, tomando de assalto as suas instituições", refere o partido, em comunicado.

O PUN salienta que na "Guiné-Bissau o poder deve ser conquistado por via das urnas e não pelas armas".

"É imperativo que a classe política e as autoridades do país façam prova de maturidade e de sentido de responsabilidade. Ora, nos últimos tempos, temos assistido a atitudes e comportamentos de natureza a dividir os guineenses", sublinha o partido.

O PUN, liderado por Idriça Djaló, condena também os que "destilam discursos" étnicos e os que "tentam sufocar as regras democráticas" previstas na Constituição e convida os atores políticos guineenses a "rejeitar o recurso à violência e a narrativas divisionistas".

O partido pede também que as instituições judiciais cumpram com as "suas responsabilidades, levando a cabo uma investigação séria e isenta dos acontecimentos trágicos".

O Palácio do Governo, onde terça-feira foi perpetrado o ataque contra o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, e o Governo, que estava reunido em Conselho de Ministros, estava encerrado e era visível a presença de militares e a estrada estava cortada. O trânsito só passava por uma das faixas.

Fontes militares disseram à Lusa que hoje o Estado-Maior General das Forças Armadas realizava no local uma operação para "recolha de mais elementos" sobre o ataque.

Vários tiros foram ouvidos na terça-feira junto ao Palácio do Governo da Guiné-Bissau onde decorria um Conselho de Ministros, com a presença do Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, e do primeiro-ministro, Nuno Nabiam.

A tentativa de golpe de Estado já foi condenada pela União Africana, pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), através da presidência angolana, pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, por Portugal e vários outros países.

Em declarações aos jornalistas, no Palácio da Presidência, o Presidente guineense afirmou ter-se tratado de um "ato bem preparado e organizado e que poderá também estar relacionado com gente relacionada com o tráfico de droga".

O ataque provou pelo menos seis mortos e quatro feridos, segundo fontes militares e médicas.