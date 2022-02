Guiné-Bissau. Partidos que apoiam Governo e PR felicitam envio de força da CEDEAO

O Fórum de partidos, movimentos e personalidades contra a tentativa de golpe, ocorrida na semana passada, "felicita vivamente a recente cimeira de chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, na qual se recomenda o envio de uma força de estabilização", refere, em comunicado à imprensa.

Os chefes de Estado e de Governo da CEDEAO decidiram na semana passada enviar uma força de apoio à estabilização para a Guiné-Bissau.

"A conferência, tendo em conta os últimos desenvolvimentos, decidiu o envio de uma força de apoio à estabilização do país", refere o comunicado final da cimeira, que reafirma a condenação da tentativa de golpe de Estado e o apoio ao Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló.

No comunicado, o fórum, que inclui, entre outros, o Partido de Renovação Social (PRS), o Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), a Assembleia do Povo Unido -- Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), liderado pelo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiam, e o Partido da Nova Democracia (PND), deixa também críticas ao posicionamento do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

Segundo o Fórum, num "passado recente", o PAIGC era quem "mais defendia, politizava e utilizava a seu favor as forças presentes da CEDEAO", referindo-se à força de interposição, denominada Ecomib, que esteve estacionada no país entre 2012 e 2020.

No comunicado, o Fórum afirma também que qualquer tentativa de "desestabilizar a paz, arduamente negociada e conseguida através de acordos legalmente firmados com as mais diversas entidades, não triunfará".

O Fórum sublinha também que os partidos e movimentos que o integram condenam qualquer insurreição que vise a "decapitação de um regime democraticamente eleito".

Os partidos e movimento do Fórum lembram que nada substitui o diálogo e que "há espaço e pontes suficientemente disponíveis para que se estabeleçam diálogos construtivos" para alcançar a paz.

"Os guineenses já estão suficientemente divididos para que novas e infelizes aventuras venham, de novo, perturbar a paz precária que temos vindo a viver, com as constantes perturbações nos setores tão ou mais estruturantes que outros, como sejam os da educação e saúde", refere.

Os partidos e movimentos do Fórum "encorajam todas as forças políticas da Nação guineense a enveredarem pelo único caminho de acesso ao poder: a via das urnas, através de eleições democráticas, transparentes, justas e livres, nos períodos constitucionalmente previstos".

No dia 01 de fevereiro, homens armados atacaram o Palácio do Governo da Guiné-Bissau, onde decorria um Conselho de Ministros, com a presença do Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, e do primeiro-ministro, Nuno Nabiam, e de que resultaram oito mortos.

O Presidente considerou tratar-se de uma tentativa de golpe de Estado que poderá também estar ligada a "gente relacionada com o tráfico de droga".

O porta-voz do Governo adiantou no sábado, em conferência de imprensa, que o ataque foi feito por militares, paramilitares e que estarão envolvidos elementos dos rebeldes de Casamansa, bem como várias personalidades, que não especificou.

O Estado-Maior General das Forças Armadas guineense iniciou, entretanto, uma operação para recolha de mais indícios sobre o ataque, que foi condenado pela comunidade internacional.

A Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo, com cerca de dois terços dos 1,8 milhões de habitantes a viverem com menos de um dólar por dia, segundo a ONU.

Desde a declaração unilateral da sua independência de Portugal, em 1973, sofreu quatro golpes de Estado e várias outras tentativas que afetaram o desenvolvimento do país