Guiné-Bissau. PM afirma que situação está calma e que rusgas em curso "são normais"

"A situação está calma, aconteceu o aquilo que aconteceu, foi condenado a nível interno e internacional porque não há espaço para violência na democracia. Voltámos ao nosso dia a dia. O Governo está a funcionar de uma forma normal", afirmou à Lusa Nuno Gomes Nabiam no final da reunião do Conselho de Ministros.

O Conselho de Ministros decorreu, ao contrário do que é normal, no Palácio da Presidência, mas o primeiro-ministro explicou que a sala onde por norma decorre o encontro semanal no Palácio do Governo ainda está a ser arranjada, após o ataque do passado 01 de fevereiro.

"De forma geral está tudo a andar, a justiça está a fazer o seu trabalho, esperamos com toda a tranquilidade que seja feita justiça e também apelamos que seja uma justiça que satisfaça todo o mundo, sem perseguições e outras situações", pediu Nuno Gomes Nabiam.

O primeiro-ministro guineense afirmou que o que "aconteceu foi terrível", salientando que conseguiu escapar com alguns membros do Governo para um seminário, mas que o Presidente, Umaro Sissoco Embaló, e outros elementos do executivo e funcionários do Palácio do Governo "passaram cinco horas debaixo do tiroteio".

Questionado sobre as rusgas que estão a ser efetuadas pelas forças de defesa e segurança em Bissau, capital do país, Nuno Gomes Nabiam disse que são normais.

"Não é a primeira vez que se está a fazer rusgas. As rusgas são para procurar armas", afirmou, explicando que há uns dias alguns dos envolvidos tentaram recuperar armas junto ao Palácio do Governo.

"Temos de procurar as pessoas que cometeram este ato bárbaro e por outro lado encontrar as armas. Não podemos deixar que haja essa proliferação de armas nas tabancas, porque isso cria instabilidade. A população não deve estar assustada, porque é um processo normal", afirmou Nuno Gomes Nabiam.

No dia 01 de fevereiro, homens armados atacaram o Palácio do Governo da Guiné-Bissau, onde decorria um Conselho de Ministros, com a presença do Presidente da República e do primeiro-ministro e de que resultaram oito mortos.

O Presidente guineense considerou tratar-se de uma tentativa de golpe de Estado e apontou o ex-chefe da Marinha José Américo Bubo Na Tchuto, Tchamy Yala, também ex-oficial, e Papis Djemé como os principais responsáveis.

Os três homens foram presos em abril de 2013 por agentes da agência antidrogas norte-americana (DEA) a bordo de um barco em águas internacionais na costa da África Ocidental e cumpriram pena de prisão nos Estados Unidos.

Os três alegados responsáveis pela tentativa de golpe de Estado foram detidos, segundo o Presidente guineense.

Na sequência desta tentativa, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) decidiu o envio para o país de uma força de estabilização.

A Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo, com cerca de dois terços dos 1,8 milhões de habitantes a viverem com menos de um dólar por dia, segundo a ONU.

Desde a declaração unilateral da sua independência de Portugal, em 1973, sofreu quatro golpes de Estado e várias outras tentativas que afetaram o desenvolvimento do país.