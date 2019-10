Guiné-Bissau. PR acusa "últimos governos" de facilitarem entrada de droga no país

Lisboa, 19 out 2019 (Lusa) -- O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, responsabiliza "os últimos governos" do seu mandato pelo aumento do tráfico de droga, acusando-os de "prepararem todas as condições" para a entrada da droga no país.

"Se repararem bem, quando é que o fenómeno da droga volta novamente a ganhar nome, dinâmica na Guiné-Bissau? Foram os últimos governos quase no fim do meu mandato", acusou o chefe de Estado, em entrevista à agência Lusa em Lisboa.

Jomav, como é conhecido, não referiu nomes, mas os dois últimos governos do seu mandato foram chefiados por Aristides Gomes, do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

José Mário Vaz e o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, estão entre os 12 principais candidatos às eleições presidenciais de 24 de novembro na Guiné-Bissau.

O Presidente refere que durante o seu mandato "a guerra contra a droga foi feita com muita firmeza", mas refere que no final, "quando entraram no Governo determinadas pessoas, volta novamente a droga a circular" na Guiné-Bissau.

"Eu só estou a dizer que existem essas figuras bem envolvidas nisto, que prepararam todas as condições para a entrada de droga na Guiné-Bissau, mas garanto-lhe que a comunidade internacional está a acompanhar e sabe exatamente quem são", diz.

Referindo que vai usar "todos os poderes" para localizar e levar os responsáveis à Justiça, José Mário Vaz considera ainda que se o Presidente e chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas não estiverem envolvidos no tráfico de droga, o combate a este crime "torna-se fácil".

E levanta as duas mãos, dizendo que esse é seu símbolo, a forma de mostrar que não está envolvido em qualquer crime.

Admitindo que são necessários "meios muito sofisticados" para o combate à droga, como helicópteros ou lanchas rápidas, que a Guiné-Bissau não tem, sobretudo num país "com 82 ilhas", o chefe de Estado diz que conta com a ajuda da comunidade internacional.

"Uma coisa garanto-lhe, a comunidade internacional, os departamentos diretamente ligados ao problema do acompanhamento do tráfico de droga sabem muito bem as pessoas que estão implicadas na droga na Guiné-Bissau", reitera.

As autoridades guineenses fizeram em 02 de setembro último a maior apreensão de droga da história do país -- quase 2.000 quilos de cocaína --, na chamada Operação Navarra, e em 09 de março, na véspera das eleições legislativas, apreenderam quase 800 quilos.

Os candidatos às presidenciais têm usado o tráfico de droga como arma política, acusando os seus adversários de envolvimento neste crime.

Na quinta-feira, a Procuradoria-Geral da República (PGR) guineense pediu contenção aos políticos em relação a processos que estão em segredo de justiça e anunciou que já terminou a acusação no caso da operação Navarra, tendo enviado o processo contra 12 pessoas e três empresas para tribunal.