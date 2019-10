Guiné-Bissau. PR sem poderes para convocar Conselho de Estado - PAIGC

Num comunicado divulgado à imprensa, o partido, no poder na Guiné-Bissau, explica que recebeu a convocatória de José Mário Vaz "com estranheza" e salientou que o Conselho de Estado é um órgão inexistente no "quadro da nova legislatura ora iniciada".

"A estranheza resulta do facto de o mandato do Presidente da República ter cessado em junho de 2019, pelo que os poderes no cargo não lhe conferem a legitimidade necessária para a audição dos partidos ou para a convocação do Conselho de Estado, sobretudo tendo em vista a demissão do Governo", salienta o partido.

O Presidente guineense convocou hoje os partidos políticos com assento parlamentar para audiências, mas só estiveram presentes o Movimento para a Alternância Democrática, o Partido da Renovação Social e a Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau.

No comunicado, o PAIGC denuncia também o que considera serem "manobras" de José Mário Vaz para se "apoderar dos mecanismos de controlo do processo eleitoral para adiar ou manipular a sua realização, face à iminente derrota da sua candidatura".

"Perante uma clara tentativa de golpe de Estado, cujos atos preparatórios foram iniciados e estão em curso, ao invés de vermos José Mário Vaz a apelar para a realização de um rápido inquérito para apuramento da verdade, verificamos que quer demitir o Governo e tomar sob seu controlo a preparação e realização das eleições para garantir a sua continuidade no poder", salienta o comunicado.

José Mário Vaz convocou os partidos com assento parlamentar, depois de no sábado ter responsabilizado o Governo por agravar a discórdia e desconfiança sobre o processo de preparação das eleições presidenciais, marcadas para 24 de novembro, com a repressão de um protesto não autorizado pelo Ministério do Interior, em Bissau, que provocou um morto.

Em conferência de imprensa no domingo, o primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes (apoiado pelo PAIGC), salientou que a pessoa que morreu não foi vítima de confrontos com as forças de segurança e que está a decorrer um inquérito para determinar o local da sua morte.

Aristides Gomes disse também que há "ameaças sérias" para a estabilização do país e criticou a posição do Presidente, que acusou de condenar, sem julgar.

O chefe do Governo guineense já tinha denunciado a semana passada uma tentativa de golpe de Estado, envolvendo o candidato às presidenciais do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15, líder da oposição).

A Guiné-Bissau tem eleições presidenciais marcadas para 24 de novembro, devendo a segunda volta, caso seja necessária, ocorrer a 29 de dezembro.

Na campanha eleitoral, que começa sábado e vai decorrer até 22 de novembro, participam 12 candidatos aprovados pelo Supremo Tribunal de Justiça.