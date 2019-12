Guiné-Bissau preparou-se para dia de eleições "tenso"

Os eleitores guineenses escolhem entre Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e Umárô Sissôco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática.Rui Jorge Semedo, da Célula de Monitorização Eleitoral, revelava ontem que iriam estar no terreno perto de 400 monitores para garantir que as eleições decorressem com normalidade, sublinhand a inexistência de incidentes durante a campanha para a segunda volta, que terminou na sexta-feira.A Comissão Nacional de Eleições recebeu na sexta-feira uma carta aberta da diretoria nacional de campanha do candidato Umárô Sissôco Embaló a pôr em causa a forma como decorreu o processo eleitoral na primeira volta. Estas reclamações nunca foram apresentadas junto das devidas instâncias judiciárias dentro do prazo legal para o efeito, segundo declara a porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Felizberta Moura Vaz.

Os primeiros resultados da segunda volta das eleições presidenciais na Guiné Bissau deverão ser divulgados pela Comissão Nacional de Eleições até quarta-feira.Na primeira volta, no passado mês de novembro, nenhum dos candidatos atingiu a maioria para a eleição.