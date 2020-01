Guiné-Bissau. Umaro Embaló aponta prioridades para a Presidência

O Presidente eleito na segunda volta fez ainda um apelo às boas relações com a comunidade internacional e prometeu respeitar a Constituição. Umaro Sissoco Embaló venceu com 53,55 por cento (%) dos votos.



Numa mensagem marcada por um tom conciliador Sissoco Embaló garantiu que será o Chefe de Estado de todos os guineenses, sem exceção, e estabeleceu prioridades.O Presidente eleito na segunda volta fez ainda um apelo às boas relações com a comunidade internacional e prometeu respeitar a Constituição.Umaro Sissoco Embaló venceu com 53,55 por cento (%) dos votos.Os resultados são ainda provisórios e as eleições na Guiné-Bissau podem ainda ser impugnadas.Domingos Simões Pereira levantou dúvidas sobre a vitória de Úmaro Sissoco Embaló e fala em alegadas irregularidades.O candidato derrotado na segunda volta das presidenciais propõe uma nova contagem dos votos.

Presidente de todos os guineenses

O Presidente eleito da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, prometeu hoje ser acima de tudo um "homem de concórdia nacional", tendo exortado os seus apoiantes a acabarem com as divergências nos seus partidos.



No primeiro discurso de vitória perante os seus apoiantes, numa unidade hoteleira de Bissau, Sissoco Embaló dirigiu-se particularmente a Nuno Nabian, líder da Assembleia do Povo Unido - Partido Social Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), instando-o a promover a reconciliação com os dirigentes.", defendeu Embaló, um dos vice-presidentes do Movimento para a Alternância Democrática.Ainda na senda da reconciliação que disse ser urgente para o país, o Presidente eleito afirmou que não pretende humilhar o seu adversário na segunda volta das presidenciais e exortou os seus apoiantes a terem a mesma postura."Não vou humilhar Domingos Simões Pereira, se o fizer serei um homem cobarde", disse o novo Presidente guineense, salientando, porém, que haverá justiça para todos e que ninguém poderá estar acima da lei.

Posicionamento interno

Umaro Sissoco Embaló prometeu exercer a sua presidência de forma intransigente com a corrupção e que no dia em que tomar posse irá apresentar publicamente os seus bens, atitude que exigirá dos futuros membros do Governo.Prometeu acabar com "a banalidade do Estado", encontrar soluções internas para os problemas do país e dignificar os antigos chefes de Estado, mesmo o que serviram de forma interina.A todos os ex-presidentes da Guiné-Bissau prometeu lugar no Conselho de Estado.Sissoco Embaló disse que começou a era do respeito pelo outro, da disciplina e do rigor no tratamento dos assuntos da Guiné-Bissau, país que, disse, irá reerguer-se do chão.

Relações externas

Antes, num discurso lido em português, o novo Presidente guineense afirmou que irá promover um bom relacionamento com a comunidade internacional, nomeadamente a Comunidade Económica de Estados de África Ocidental (CEDEAO), a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), a União Africana (UA) e outras organizações.



Segundo os resultados provisórios hoje apresentados pela Comissão Nacional de Eleições, Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15) venceu o escrutínio da segunda volta com 53,55% dos votos, enquanto Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), conseguiu 46,45%.