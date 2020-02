Guiné-Bissau. Primeiro-ministro diz que ninguém pode amedrontar com palavras

"Queremos dizer que não estamos, de maneira nenhuma, à beira de uma guerra civil. Uma só pessoa, um grupo de pessoas, não pode, de maneira nenhuma, desestabilizar a Guiné-Bissau", observou Aristides Gomes, prometendo uma resposta inteligente do Governo, "mas não com brutalidade".

O primeiro-ministro falava à saída de um encontro que manteve, no Palácio do Governo, em Bissau, com embaixadores acreditados no país, com os quais analisou a situação política e as declarações de Umaro Sissoco Embaló, candidato dado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) como o vencedor das presidenciais de 29 de dezembro.

De regresso ao país, na quinta-feira, após uma viagem por 15 países, Umaro Sissoco Embaló declarou que vai tomar posse como Presidente da Guiné-Bissau no dia 27, com ou sem o consentimento do líder do parlamento, Cipriano Cassamá.

Sem se referir ao nome de Sissoco Embaló, o primeiro-ministro guineense observou que o Governo "respeita toda a gente, mas vai agir, sempre que for necessário para repor a ordem e a lei" na Guiné-Bissau.

O governante disse ainda que o executivo pode agir em resultado das competências adquiridas com as eleições legislativas de março do ano passado.

Aristides Gomes defendeu que a Guiné-Bissau "está a mudar" e alertou as pessoas que insistem em ter o comportamento dos anos de 1960 e 1970 para perceberem que "já existe uma massa crítica que vigia as decisões dos políticos", que "não vai aceitar imposições fora da lei".

Em relação às eleições presidenciais, Aristides Gomes disse que para o Governo "ainda não há um Presidente eleito", enquanto o Supremo Tribunal de Justiça não se pronunciar sobre o recurso contencioso interposto por Domingos Simões Pereira, candidato declarado pela CNE, como tendo sido derrotado por Sissoco Embaló.

"Estamos à espera da última palavra do Supremo Tribunal de Justiça, aquilo que for o seu pronunciamento será acatado por todos nós, mas antes disso que ninguém tente intimidar ninguém, porque não vai conseguir", defendeu Aristides Gomes.