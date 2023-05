Guiné-Bissau. Principais partidos apelam ao voto para a mudança e desenvolvimento

O Partido da Renovação Social (PRS), terceira força política mais votada nas legislativas de março de 2019, vai iniciar a campanha na região de Biombo, em Quinhamel, com a presença do secretário-geral do partido e candidato a primeiro-ministro, Florentino Mendes Pereira.

Em declarações à Lusa, Domingos Malu, da diretoria de campanha do PRS, pediu a todos os militantes e apoiantes e a todos os cidadãos para ouvirem a mensagem do partido, que pretende "levantar o país e lançar as bases para o desenvolvimento".

"Como estamos num pleito eleitoral que é tradicionalmente uma festa da democracia na Guiné-Bissau, nós queremos lançar um vibrante apelo aos cidadãos, em geral, e particularmente aos militantes do PRS para se manifestarem junto de toda a estrutura regional e setorial com mensagens de encorajamento", afirmou Malu.

"O PRS vai assinalar uma vitória retumbante deste pleito eleitoral. Achamos que nos próximos quatros anos vão ser anos de esperança para os guineenses", acrescentou o dirigente dos renovadores.

António Patrocínio Barbosa da Silva, secretário nacional do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) e diretor nacional de campanha da Plataforma Aliança Inclusiva (PAI)--Terra Ranka, coligação eleitoral que junta o PAIGC e mais quatro partidos, deixa um apelo aos apoiantes.

"Apelo ao voto da responsabilidade, da verdade e voto do desenvolvimento. De facto, os guineenses precisam de saber fazer e não querer fazer. A governação tem de ser feita com gente com vocação e com responsabilidade", disse Barbosa da Silva à Lusa.

O PAIGC venceu sem maioria as legislativas de março de 2019, mas desde de 2020 que foi afastado da governação do país.

A PAI-Terra Ranka vai começar a campanha hoje em Bissau, em Quelele, num local histórico onde na altura colonial se escondiam os combatentes que lutavam contra o regime português, com um encontro com antigos combatentes.

A campanha arranca sem a presença do presidente da coligação e líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, que marcará presença terça-feira em Bissorã, quando se fará oficialmente o lançamento da campanha eleitoral da PAI--Terra Ranka.

Para o diretor nacional da campanha da PAI--Terra Ranka, em 04 de junho os guineenses devem votar com "consciência" e responsabilidade.

"Todos os guineenses compreendem que a situação não é boa e anda de mal a pior, quer na educação, na saúde, do comércio, segurança. Tudo está muitíssimo mal. Não é porque os que estão no poder não querem, é porque não têm capacidade, não estão preparados", salientou.

"Não vamos fazer uma campanha de propaganda, mas de sensibilização pedagógica, para mostrar ao povo guineense que a Guiné-Bissau deve ser governada com qualidade e com responsabilidade", concluiu António Patrocínio Barbosa da Silva.

O Movimento Alternância Democrática (Madem-G15), liderado por Braima Camará, segundo partido mais votado nas anteriores legislativas e que está no Governo, vai arrancar a campanha eleitoral em Bafatá, no leste do país, por uma razão simbólica.

"Uma simbologia, respeitamos o local onde [Amílcar] Cabral nasceu, respeitamos as ideias de Cabral e também com um caráter bem forte na mudança que pretendemos para o país, é por isso que somos uma alternativa, uma alternância democrática", afirmou António Óscar Barbosa, coordenador de comunicação da diretoria de campanha do Madem-G15.

Para Barbosa, já "houve uma alternância ao nível da Presidência e é hoje importante que os guineenses votem no Madem para que haja uma alternância ao nível da governação".

"A Guiné-Bissau precisa de um primeiro-ministro com a experiência e o caráter de Braima Camará, um homem que trilhou a vida, é talvez o único que tem uma visão de gestão, do papel que a sociedade civil e a classe empresarial podem desempenhar numa economia como a guineense", salientou António Óscar Barbosa.

O responsável pela comunicação da campanha pediu aos guineenses para darem uma oportunidade ao partido para "governar a Guiné-Bissau e fazer aquilo que já se nota com a colaboração firme e distinta do Presidente da República".

"Braima Camará e o Presidente da República formaram uma dupla que vai ser imparável para a Guiné-Bissau, que vai trabalhar e mudar radicalmente o `status quo` da Guiné-Bissau", disse.

Já a Assembleia do Povo Unido--Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), liderada pelo primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabiam, arranca a campanha eleitoral em Bissorã.

"Vamos arrasar todos aqueles que são candidatos. Nós apelamos aos nossos militantes que saiam em massa, que votem em massa na APU, porque só a APU-PDGB pode salvar a Guiné-Bissau, vendo a estabilidade criada pelo seu líder. Enquanto primeiro-ministro da Guiné-Bissau fez tudo para que todo o país tenha paz, estabilidade e convivência pacífica entre toda a comunidade guineense", disse Agostinho da Costa, secretário nacional da APU-PDGB.

Duas coligações e 20 partidos políticos iniciam hoje a campanha eleitoral para as legislativas de 04 de junho na Guiné-Bissau. A campanha termina em 02 de junho.