Guiné-Bissau. PRS diz que respeita a vontade do povo que lhe deu 12 deputados ao parlamento

O presidente do Partido de Renovação Social (PRS), Fernando Dias, afirmou hoje o seu partido "respeita a vontade do povo" guineense, que lhe atribuiu 12 mandatos no futuro parlamento a ser liderado pela coligação PAI-Terra Ranka com 54 deputados.