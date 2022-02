Guiné-Bissau. Rádio Capital atacada por grupo de homens armados

Na Guiné-Bissau, a Rádio Capital foi assaltada, esta segunda-feira, por homens armados que destruíram praticamente todos os equipamentos da estação de Rádio localizada no "Bairro Militar" em Bissau. O assalto estará relacionado com a emissão do programa "Debate Nacional", que Sábado analisou o assalto ao Palácio do Governo, na Terça-Feira.