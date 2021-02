Guiné-Bissau regista mais 49 novos casos

De acordo com os mesmo dados, na quarta-feira foram registadas no país mais 49 infeções pelo SARS-CoV-2, num total de 2.999 casos.

Há um total de 465 casos ativos e foram dadas como recuperadas mais 14 pessoas, passando o total de recuperados para 2.482.

Desde o início da pandemia, a Guiné-Bissau registou 46 vítimas mortais.

Na sequência do aumento de casos que se tem registado desde o início do ano, o Governo guineense decidiu decretar o estado de calamidade até 23 de fevereiro, encerrar os estabelecimentos escolares até à mesma data e cancelar as celebrações do carnaval.

O Governo vai voltar a analisar, esta quinta-feira em Conselho de Ministros, a situação no país.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.419.730 mortos no mundo, resultantes de mais de 109,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.