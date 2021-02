Guiné-Bissau regista mais sete casos positivos

Segundo dados divulgados no boletim diário, na rede social Facebook, na terça-feira foram detetados mais sete casos positivos e há 191 casos ativos no país.

O total acumulado de recuperados é de 2.426. O número de vítimas mortais mantém-se nos 45.

Os dados indicam que há também duas pessoas internadas devido à infeção.

A Guiné-Bissau, segundo os dados, regista um total acumulado de 2.662 casos desde que foram detetadas no país as primeiras infeções pelo SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, em março de 2020.

Na sequência do aumento de casos que se tem registado desde o início do ano no país, o Governo guineense decidiu decretar o estado de calamidade até 23 de fevereiro, encerrar os estabelecimentos escolares até à mesma data e cancelar as celebrações do carnaval.