Guiné-Bissau regista um caso e 35 pessoas recuperadas

De acordo com o boletim da evolução epidemiológica, entre as 471 pessoas testadas, uma obteve uma resposta positiva, o que elevou o número de casos ativos na Guiné-Bissau para 766.

As autoridades sanitárias não registaram qualquer morte devido à covid-19, sendo que 46 doentes continuam internados.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, a Guiné-Bissau contabilizou 125 mortos, 6.021 casos e 5.124 pessoas recuperadas.

A covid-19 provocou pelo menos 4.602.565 mortes em todo o mundo, entre mais de 223,06 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.853 pessoas e foram contabilizados 1.054.673 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.