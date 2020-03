Guiné-Bissau reinaugura novo momento complicado e volta às transições

"Estamos a reinaugurar mais um momento muito complicado, marcado, mais uma vez, pela profunda crise política, que desta vez vem com um processo eleitoral que não começou bem e também não terminou bem", afirmou o também jornalista.

Umaro Sissoco Embaló, dado como vencedor das eleições presidenciais do país pela Comissão Nacional de Eleições, tomou posse há uma semana como Presidente do país, quando ainda decorre um recurso de contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça, apresentado pela candidatura de Domingos Simões Pereira, que alega graves irregularidades no processo.

Na sequência da tomada de posse, Umaro Sissoco Embaló demitiu Aristides Gomes, que lidera o Governo que saiu das legislativas e que tem a maioria no parlamento do país, e nomeou Nuno Nabian para o cargo.

Após estas decisões, os militares guineenses ocuparam e encerraram as instituições do Estado guineense, impedindo Aristides Gomes e o seu Governo de continuar em funções.

O presidente da Assembleia Nacional Popular, Ciprinao Cassamá, que tinha tomado posse na sexta-feira como Presidente interino, com base no artigo da Constituição que prevê que a segunda figura do Estado tome posse em caso de vacatura na chefia do Estado, renunciou no domingo ao cargo por razões de segurança, referindo que recebeu ameaças de morte.

Umaro Sissoco Embaló afirmou que não há nenhum golpe de Estado em curso no país e que não foi imposta nenhuma restrição aos direitos e liberdades dos cidadãos.

Segundo Diamantino Domingos Lopes, desde as legislativas, realizadas em março, que havia indícios com a contestação feita em relação ao processo de recenseamento.

O sociólogo considerou também que a tentativa de nomeação do Governo de Faustino Imbali, no início de novembro, antes da realização da primeira volta das eleições presidenciais, "revelava clara intenção" do momento que se está a viver agora.

"Portanto, voltamos ao `status quo` e voltamos de novo às transições. Já passamos, acho eu, cinco, esta é mais uma transição para a restauração da ordem Constitucional", afirmou.

"Quer dizer, recorrentemente agredimos a ordem constitucional e voltamos ao processo transitório e é nisto que estamos neste preciso momento, num processo de transição, que vai durar", disse, acrescentando que a duração depende do envolvimento da comunidade internacional e dos atores políticos internos.

Questionado sobre a atuação da comunidade internacional, Diamantino Domingos Lopes considerou que "não cumpriu com a sua missão" e "teve ambiguidade nas suas posições".

"A CEDEAO (Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental) e a União Africana já haviam reconhecido Umaro Sissoco Embaló como Presidente eleito e depois voltaram atrás. Aquilo tem o seu custo e paga-se muito caro, paga-se com este ato", afirmou.

O analista deixou também críticas à atuação de Portugal e de Cabo Verde, sublinhando que quase reconheceram Umaro Sissoco Embaló como vencedor das presidenciais.

Os chefes de Estado cabo-verdiano e português, Jorge Carlos Fonseca e Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, receberam Sissoco Embaló, embora fora da agenda oficial, antes de serem conhecidos os resultados definitivos das eleições.

"A comunidade internacional não ponderou muito bem a situação, deu uma fuga para a frente e agora retrocedeu e vai ser muito difícil de resolver. O grupo político que hoje se instalou na gestão do país, já tirou o máximo proveito disto, em como Umaro Sissoco foi eleito democraticamente e de que a comunidade internacional o reconheceu como tal", salientou.

Para Diamantino Domingos Lopes, aqueles fatores influenciaram o que o país está a viver neste momento.

Questionado sobre se há solução para a atual situação, Diamantino Domingos Lopes afirmou que o "caminho viável e urgente é o PAIGC mobilizar uma negociação com a autoridade instalada no país".

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) venceu as legislativas de março e apoia a candidatura de Domingos Simões Pereira, presidente daquele partido às presidenciais.

"Isso evitaria caos, caça ao homem e ajustes de contas. Não deve enfrentar a autoridade instalada, porque as forças estão totalmente desequilibradas e nem podem tentar mobilizar a comunidade internacional para atacar o sistema instalado. Têm de negociar, francamente, com as autoridades instaladas, tendo um único elemento como troca, o compromisso com a Guiné-Bissau. Essa é a salvação para o país", afirmou.

Diamantino Domingos Lopes afirmou também que essa negociação deve primeiro começar e só depois ser apoiada pela comunidade internacional.

"Temos de reconhecer que isto existe e arranjar um antídoto para este problema, que passa por um diálogo franco entre irmãos", concluiu.