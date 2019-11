Guiné-Bissau. Sissoco Embaló pede a Simões Pereira para o apoiar na segunda volta

No comício final da campanha para as eleições presidenciais, realizado no Espaço Verde, em Bissau, Umaro Sissoco Embaló considerou que Domingos Simões Pereira não vai conseguir passar à segunda volta do escrutínio e pediu-lhe o seu apoio.

Domingos Simões Pereira é o candidato do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), vencedor das legislativas de março, e é dado como um dos favoritos na corrida à Presidência da República.

"Vou formalizar o pedido na próxima semana", afirmou Umaro Sissoco Embaló perante milhares de apoiantes, que se começaram a juntar naquele local, situado na avenida que liga o aeroporto ao centro da cidade, ao início da tarde.

Umaro Sissoco Embaló, que chegou ao local do comício já passava das 19:00, apelou também ao voto no domingo, principalmente das mulheres e dos jovens, que representam a maior parte dos eleitores, para "mudarem de vida".

Essa é aliás uma das razões pelas quais Juco Camará e Sali Djau apoiam Umaro Sissoco Embaló.

As duas mulheres, trajadas a rigor com os lenços vermelhos e brancos que marcaram a imagem do candidato durante a campanha eleitoral, foram perentórias ao afirmar que só Umaro Sissocó Embaló as vai ajudar.

"Estamos cansadas. O país está na pobreza, há fome, não há trabalho, escola. Se ele ganhar vai ajudar-nos", disse à Lusa Juco Camará, já no final do comício, enquanto aguardava um transporte público para a levar a casa.

Sali Djau, a prima de Juco Camará, explicou que todas as mulheres da família apoiam o general na reserva, porque as vai "tirar da pobreza".

Já a festa, a do comício, foi "bonita, com muita gente", disse Juco Camará, enquanto acenava para os apoiantes de um outro candidato.

Mais de 760.000 eleitores guineenses escolhem no domingo o próximo Presidente da Guiné-Bissau entre 12 candidatos.