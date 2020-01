Guiné-Bissau. Sissoco Embaló vence presidenciais e Simões Pereira admite impugnar

Umaro Sissoco Embaló venceu as presidenciais na Guiné-Bissau. O candidato apoiado pela maior força da oposição obteve mais de 53% dos votos. O derrotado, Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, admitiu impugnar as eleições.