Guiné-Bissau. Situação deve-se a "radicalismo e intransigência" dos políticos, diz Ex-representante da ONU

"A Guiné-Bissau sofre da incapacidade de diálogo e entendimento" disse Miguel Trovoada, hoje, à saída de uma audiência com o Presidente da República são-tomense, Evaristo Carvalho.

"Durante o período que eu lá estive, pude constatar os esforços que foram feitos por várias entidades, várias instituições, mas há uma falta de vontade política alicerçada nalgum radicalismo, nalguma intransigência, na falta de vontade de encontrar em conjunto soluções para os problemas", sublinhou.

"Eu acho que se isso persistir, cada qual apenas quer travar a batalha com os meios de que dispõe e vencê-la e, vencendo-a, será o vencedor total e absoluto, excluindo os outros e isso vai ser muito complicado", acrescentou Miguel Trovoada.

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, demitiu na segunda-feira o Governo liderado pelo primeiro-ministro, Aristides Gomes, após uma reunião do Conselho de Estado, justificando a decisão com o que considera "uma grave crise política" que põe em causa "o normal funcionamento das instituições da República".

José Mário Vaz, que concorre como independente às presidenciais de 24 de novembro, responsabiliza o Governo pelo agravar da discórdia e desconfiança no processo de preparação das eleições, depois da repressão de um protesto não autorizado pelo Ministério do Interior, em Bissau, ter causado um morto.

Na sua página na rede social Facebook, o primeiro-ministro Aristides Gomes adiantou hoje que mantém a agenda normal de trabalho no Palácio do Governo, apesar do decreto presidencial de demissão do executivo.

Entretanto, o chefe de Estado nomeou como novo primeiro-ministro Faustino Imbali, que já tomou posse.