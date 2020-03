Guiné-Bissau vive golpe de Estado sem sangue - Académico

Em declarações à agência Lusa a propósito dos mais recentes acontecimentos na Guiné-Bissau, o especialista em estudos africanos considerou que a legitimidade interna do autoproclamado Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, vem do "poder das armas" e não da lei.

"Umaro Sissoco Embaló está respaldado pelo poder das armas dentro da Guiné-Bissau, mas não está respaldado pelo poder da lei porque não deixou que chegasse ao fim aquilo que a Constituição determina que é uma decisão final do Supremo Tribunal de Justiça" sobre o contencioso eleitoral resultante das presidenciais de 29 de dezembro, disse Fernando Jorge Cardoso.

Umaro Sissoco Embaló, dado como vencedor da segunda volta das presidenciais da Guiné-Bissau pela Comissão Nacional de Eleições, tomou posse simbolicamente como Presidente guineense na quinta-feira, numa altura em que o Supremo Tribunal de Justiça ainda analisa um recurso de contencioso eleitoral interposto pela candidatura de Domingos Simões Pereira.

Na sequência da posse, o autoproclamado chefe de Estado demitiu Aristides Gomes do cargo de primeiro-ministro, substituindo-o por Nuno Nabian.

Cipriano Cassamá, presidente do parlamento e segunda figura da hierarquia do Estado guineense, foi investido Presidente da República Interino pela maioria política da Assembleia Nacional Popular (ANP), que não reconhece a posse de Umaro Sissoco Embaló como chefe de Estado e entende estar criada uma situação de vacatura com a saída do Presidente cessante José Mário Vaz.

Após estas decisões, os militares ocuparam várias instituições de Estado e horas depois Cipriano Cassamá renunciaria ao cargo denunciado ameaças à sua integridade física.

"Só após uma decisão final do Supremo Tribunal de Justiça é que haveria um quadro completo para uma decisão legítima sobre os resultados eleitorais", disse.

O especialista em estudos africanos lembrou que há seis dias houve uma decisão tomada pela direção executiva da CNE, por falta de um consenso em plenário, em que reafirmava a validade dos resultados eleitorais.

"O passo seguinte era o Supremo Tribunal de Justiça considerar ou não válidas as argumentações apresentadas pela candidatura de Domingos Simões Pereira. O Supremo Tribunal de Justiça não tomou posição sobre isso", disse.

Fernando Jorge Cardoso assinalou o facto de haver uma "discreta presença" de militares no Supremo Tribunal de Justiça e de o presidente do tribunal estar fora da Guiné-Bissau.

Apontou, por outro lado, que o respaldo militar a Sissoco Embaló não é acompanhado pela comunidade regional e internacional, com exceção do vizinho Senegal e da Gâmbia, únicos países representados na cerimónia de posse de quinta-feira, em Bissau.

"Temos uma situação de facto dentro da Guiné-Bissau em que o poder está nas mãos dos militares e do novo Presidente e temos uma segunda situação de facto em que ele não é apoiado pela comunidade regional (CEDEAO), pela União Europeia e pela Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). A sua legitimidade do ponto de vista externo é nula", disse.

Para Fernando Jorge Cardoso, isto significa, na prática, que se está "perante uma situação de golpe de Estado palaciano, sem sangue e que não tem condições externas para continuar porque a Guiné-Bissau não consegue operar - e a população da Guiné-Bissau sofrerá as consequências disso - no isolamento da comunidade internacional", acrescentou.