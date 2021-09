Guiné-Conacri. Embaixador de Portugal no Senegal diz que portugueses em Conacri estão bem

O exército da Guiné-Conacri garante que os militares já dissolveram o Governo e fecharam as fronteiras terrestres. Está a decorrer um golpe de Estado no país e já foi decretado o recolher obrigatório. As forças especiais capturaram o Presidente Alpha Condé.