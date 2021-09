Guiné Conacri. Portuguesa revela que situação está mais calma

Foto: Reuters

Na Guine Conacri está em marcha um golpe de Estado e já foi decretado o recolher obrigatório no país. O exército garante que o Governo foi deposto e as fronteiras terrestres estão encerradas. Uma portuguesa que trabalha numa exploração mineira da empresa Mota-Engil afirma que a situação está mais calma.