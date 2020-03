Guiné-Conacri prepara-se para votar emendas à Constituição após adiamento de três semanas

A eleição dos 114 deputados do parlamento, já por quatro vezes adiada e com meses de atraso, passume um plano secundário face ao outro escrutínio no mesmo dia: a votação de um referendo que pretende realizar emendas à Constituição aprovada em maio de 2010.

Estas votações estavam previstas para ser realizadas no dia 01 de março, mas foram adiadas poucos dias antes, após a retirada de observadores eleitorais internacionais pela União Africana e pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental devido à insegurança.

Ensino obrigatório até aos 16 anos, fixação da idade legal para contração de matrimónio nos 18 anos, proibição da mutilação genital, proibição do trabalho escravo e infantil, garantia de direitos iguais às mulheres em caso de divórcio, atribuição às mulheres de, pelo menos, um terço dos lugares parlamentares, abolição da pena de morte e limitação de mandatos presidenciais a um máximo de dois períodos de seis anos são algumas das alterações ao texto fundamental do país.

No entanto, oposição e críticos do Presidente guineense temem que a nova versão da Constituição possa oferecer ao chefe de Estado, 82 anos, a possibilidade de recomeçar a contagem do número de mandatos presidenciais.

A atual Constituição da Guiné-Conacri estabelece no seu artigo 27.º que a duração do mandato do Presidente é de "cinco anos, renovável uma vez". Deixa bem claro que "em nenhum caso alguém pode exercer mais de dois mandatos, consecutivos ou não". Mas vai mais longe: no artigo 154.º refere que "o número e a duração dos mandatos presidenciais da República não podem ser objeto de revisão".

A Frente Nacional para a Defesa da Constituição, plataforma da sociedade civil e chapéu conveniente dos principais partidos da oposição, organizadora da vaga de manifestações e protestos que desde há quatro meses custaram a vida de mais de duas dezenas de pessoas, diz que, como Condé não tinha qualquer possibilidade de mudar a Constituição ou de obter um terceiro mandato, tratou de escrever uma nova lei fundamental.

O mandato de Alpha Condé termina no final do ano, mas o chefe de Estado nada revela sobre o seu futuro político, para além de sublinhar que se encontra "nas mãos do seu partido", a Assembleia do Povo da Guiné (RPG, na sigla em francês).

No final de fevereiro, a Organização Internacional da Francofonia (OIF) reportou a existência de sérias irregularidades no registo dos eleitores, considerando que havia quase 2,5 milhões de eleitores "problemáticos" nos cadernos eleitorais.

Durante esta semana, a CENI anunciou que estão recenseados "5.352.138 eleitores, em vez de 7.764.130 eleitores", tendo retirado das listas mais de 2,4 milhões de pessoas.

"São pessoas que existiam nas bases de dados, mas que não se apresentaram junto dos `kits` biométricos durante a última fase de recenseamento, em novembro de 2019", anunciou o presidente da CENI, Amadou Salif Kébé, num comunicado emitido na terça-feira.

Alpha Condé, um veterano da Internacional Socialista, chegou ao poder em 21 de dezembro de 2010, colocando um ponto final a um período de transição de dois anos e mais de cinco décadas de governos autoritários desde que o país obteve a sua independência de França em 1958.

Nesse ano venceu as eleições à segunda volta com 52,52% dos votos contra o ainda principal líder da oposição, Cellou Dalein Diallo - um economista que liderou o governo do país entre 2004 e 2006 -, presidente da União das Forças Democráticas da Guiné. Em outubro de 2015, Condé foi reeleito com 57,85% dos boletins escrutinados.

Segundo os mais recentes dados da Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI) do país, há 5,3 milhões de eleitores recenseados.

A Guiné-Conacri enfrenta uma crise política desde outubro, com manifestações e protestos violentos contra a intenção anunciada do Presidente, Alpha Condé, de disputar um terceiro mandato como chefe de Estado em 2020.

Pelo menos 31 civis e um polícia morreram desde o início dos protestos.