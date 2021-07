Guiné Equatorial acusa França de violar espaço aéreo e retém helicóptero militar

O Ministério de Aviação Civil do país "assegura que o helicóptero de transporte militar pesado percorreu milhas náuticas sobre a área continental do espaço aéreo do país", violando, assim, a fronteira equato-guineense, segundo um comunicado do Gabinete de Informação e Imprensa da Guiné Equatorial, enviado à Lusa.

Malabo refere que o helicóptero "não tinha permissão ou autorização para sobrevoar o espaço aéreo da Guiné Equatorial, muito menos para aterrar no Aeroporto de Bata".

"Os pilotos supostamente mentiram às autoridades aeronáuticas, afirmando que possuíam autorização, enquanto os órgãos competentes do país afirmam desconhecer essa autorização, e acrescentam que a ação é classificada como `grave violação das normas aeronáuticas internacionais, direta provocação e ataque à segurança nacional`", acrescenta-se no comunicado.

No documento acrescenta-se que as autoridades da Guiné Equatorial afirmam que não há veículos da Marinha francesa na lista de autorização para sobrevoar o espaço aéreo equato-guineense.

Malabo também qualificou esta atitude como "suspeita" e que é "um ato que só pode ser explicado pelas autoridades francesas".

Segundo o Exército francês, seis soldados foram detidos depois de aterrarem o seu helicóptero em Bata para reabastecerem.

"Aterraram às 14:15 [hora local, mesma que em Lisboa] porque tinham ficado sem petróleo. Nessa altura começou uma sequência de aborrecimentos administrativos", afirmou o porta-voz do Exército francês à agência France-Presse (AFP), Pascal Ianni.

Segundo o porta-voz, a tripulação aguarda permissão para descolar novamente, decorrendo agora "uma fase de negociação".

"Estamos perante um incidente como já vimos antes. Eles estão a reter o helicóptero e a tripulação", acrescentou o responsável.

Segundo a estação de televisão estatal TVGE, os militares franceses foram interrogados no comissariado central da polícia em Bata, considerada a capital económica do país.

A TVGE assegurou também que as autoridades nacionais não excluíam que esta ação se tratasse de uma "operação de espionagem ou provocação" por Paris, algo negado por Ianni.

"Não há nenhum caso de espionagem", sublinhou o porta-voz.

De acordo com a AFP, o helicóptero retido em Bata é do tipo Fennec e não está armado. O helicóptero realizava uma ligação logística entre Douala, a capital económica dos Camarões, e Libreville, a capital do Gabão, que alberga a base militar de elementos franceses nesse país.

Na quarta-feira, Teodoro Nguema Obiang Mangue, conhecido como `Teodorin`, vice-Presidente e filho do chefe de Estado, Teodoro Obiang Nguema, foi condenado em definitivo pela justiça francesa por ter constituído um património de luxo de forma fraudulenta através do caso dos "bens mal adquiridos".

O Tribunal de Cassação de Paris recusou o recurso `Teodorin`, condenando-o a uma pena suspensa de três anos de prisão e ao pagamento de uma multa de 30 milhões de euros.

O Reino Unido aplicou na semana passada sanções financeiras, por considerar que o estilo de vida luxuoso de `Teodorin` é "inconsistente com o seu salário oficial como ministro do Governo". Em resposta, Malabo anunciou o encerramento da sua embaixada em Londres.

Antiga colónia espanhola, governada há 42 anos por Teodoro Obiang, a Guiné Equatorial, um país rico em recursos, mas com largas franjas da população abaixo do limiar da pobreza, integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) desde 2014.