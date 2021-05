Guiné Equatorial retoma aulas presenciais e alivia restrições

As medidas foram anunciadas, na quarta-feira, durante uma reunião do Comité Político de Luta e Vigilância contra a covid-19, liderado pelo vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Ngmema Obiang Mangue ("Teodorin").

As aulas presenciais serão retomadas em Malabo, na ilha de Bioko, e o recolher obrigatório será alargado das 19:00 para as 22:00 horas, mantendo-se em vigor até às 06:00 horas em todo o território nacional, exceto na cidade de Bata, na parte continental do país, onde se manterão as medidas atualmente em vigor.

Os voos comerciais nacionais e internacionais passam de um por semana para dois, continuando a exigir-se aos viajantes a apresentação do certificado de vacinação ou o resultado negativo de um teste PCR.

As restrições em Bata vão manter-se inalteradas pelo menos durante três semanas, segundo as autoridades.

De acordo com os dados mais recentes sobre a pandemia, nos últimos sete dias anteriores a quarta-feira foram registados 160 novos casos, elevando o total de casos notificados no país para 8.436.

O país regista 113 mortes associadas à doença desde o início da pandemia e dá conta de 503 casos ativos de covid-19.

Mais de 85% dos casos registados são assintomáticos e do total de casos notificados, 80% foram detetados na parte insular do país e 20% na parte continental.

Durante a reunião, o ministro da Saúde e do Bem-Estar Social, Deusdado Nsue Milam, sublinhou os dados positivos registados na ilha de Bioko, com descida de contágios, progresso da campanha de vacinação e testagem massiva particularmente na cidade de Malabo.

Em sentido oposto, na região continental, as autoridades assinalam que as explosões em Bata, que provocaram centenas de desalojados, coincidiram com a segunda onda de contágios, com os novos casos a subirem.

Dos testes realizados, 6,4% têm revelado resultados positivos.

O país vacinou já um total de 130.641 pessoas, destas 45.129 receberam as suas doses da vacina.

As províncias de Bioko Norte e Litoral concentram o maior número de vacinados, sendo Malabo o distrito onde mais vacinas foram administradas, seguido de Bata e Baney.

O presidente do Comité determinou que sejam tomadas medidas de acompanhamento para a reabertura das escolas, nomeadamente a realização de testes e a apresentação de relatórios periódicos sobre a situação epidemiológica.

Quanto à nova estirpe do coronavírus SARS-CoV-2 descoberta na Índia, Nguema Obiang Mangue instruiu o Comité Técnico a "adotar estratégias tendentes à proteção da população", sublinhando a necessidade de adquirir outras marcas de vacinas além da Sinopharm, que está a ser usada no país.