Guiné Equatorial vai continuar o `Ensaio Democrático` para garantir desenvolvimento - PR

"Queremos sinalizar que o nosso sistema democrático pluralista, que é uma organização social, multidisciplinar e inclusiva, convida a todos os atores políticos ao desenvolvimento do país, sem exclusões nem descriminações", disse Obiang no discurso, a propósito da independência em relação a Espanha, cuja data se assinala hoje.

"Este é o resultado da paz, da estabilidade e do desenvolvimento sociopolítico que a nossa nação atravessa, desde que adotámos a teoria do Ensaio Democrático, cujo caminho nos conduziu à reconciliação nacional e à maturidade política", vincou o chefe de Estado do mais recente país da lusofonia, que também condecorou 27 deputados e senadores.

Na cerimónia, que contou com a presença do Presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Obiang entregou diplomas de final de curso a 2118 jovens da Universidade Nacional da Guiné Equatorial e recebeu da Universidade norte-americana de Pittsburg o título de `Pacem Interris Benefactor Award`, resultado de uma colaboração entre esta instituição e o governo.

"Sempre disse que apenas através dos princípios democráticos é que o nosso povo se manterá unido, solidário e invencível no processo de consolidação da sua independência e soberania nacional, e é através da prevalência destes princípios que foi garantida a unidade nacional, o equilíbrio político, a paz, a justiça, o desenvolvimento económico e o bem-estar geral de todos", vincou Obiang no discurso.

"Depois de mais de meio século de vida como país independente, a Guiné Equatorial conseguiu demonstrar que o que não se conseguiu nos mais de 200 anos de ocupação colonial, os próprios filhos deste país conseguiram, mesmo com os obstáculos colocados no nosso caminho", assinalou.

No seu discurso, recordou que no próximo dia 20 de novembro o país realiza eleições legislativas, presidenciais e municipais, apelando aos equato-guineenses que adotem "como sempre, um comportamento cívico, patriótico e nacionalista, acatando sempre as leis, como única garantia para que tais eleições sejam justas, livres e transparentes".

"Neste sentido, os partidos políticos neste processo eleitoral têm a importante missão de ser exemplos vivos de concórdia, diálogo e maturidade política perante o povo da Guiné Equatorial, apresentando cada um a melhor oferta política", defendeu.

No poder desde 1979, Teodoro Obiang, o presidente há mais tempo em funções, formalizou esta semana a sua candidatura a um novo mandato presidencial, bem como do partido que lidera, Partido Democrático da Guiné Equatorial, às eleições de 20 de novembro.

"Presumo que a nossa candidatura reúne melhores requisitos legais e evidentemente queremos mostrar a nossa candidatura de governar o país", disse, durante a entrega da candidatura na Junta Eleitoral, acompanhado por vários membros do seu executivo e responsáveis do partido.