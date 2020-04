Guineense apontado como simpatizante do Estado Islâmico detido em Espanha

Segundo o Ministério do Interior espanhol, nos comentários com ameaças e injúrias, o cidadão oriundo da Guiné-Bissau incluía referências expressas ao Estado Islâmico (Daesh), com iconografias e bandeiras representativas, e encorajava a realização de atentados contra diversas personalidades.

O detido, sem ocupação laboral conhecida e que tinha residência legal no país, já tinha antecedentes criminais, incluindo roubo, violência e intimidação, e era considerado pelas autoridades como um "indivíduo perigoso e instável".

O homem já tinha estado preso e saiu em liberdade em 2015.

Segundo as autoridades, o detido tem um grande conhecimento das redes sociais em geral, e da sua influência na sociedade espanhola, em particular, e, por isso, incluía nas suas publicações mensagens com grande popularidade no país (de programas de televisão, políticos espanhóis, instituições do Estado) com o objetivo de dar maior visibilidade aos seus conteúdos.

As organizações terroristas `jihadistas`, principalmente o Estado Islâmico, estão a tentar tirar proveito da atual situação sanitária mundial, instando os seus seguidores e simpatizantes a aproveitar o momento para cometer ataques na Europa, refere a agência espanhola EFE.

A Guarda Civil espanhola tem estado a investigar aquelas ameaças associadas à atual circunstância mundial, provocada pela pandemia do novo coronavírus, e a tentar impedir possíveis ações.