Guterres acredita no progresso do processo de paz israelo-palestiniano

António Guterres afirmou que a ONU vai explorar todas as iniciativas para facilitar "um verdadeiro processo de paz" com base na solução de dois Estados.", indicou, numa referência clara à antiga administração dos Estados Unidos, sem nomear o ex-presidente Donald Trump.Guterres também não mencionou o anúncio de terça-feira da administração do presidente norte-americano, Joe Biden, de que estava a restaurar as relações com os palestinianos e a renovar a ajuda aos refugiados palestinianos, numa alteração das políticas de Trump e um elemento-chave no apoio a uma solução de dois Estados.O secretário-geral deixou claro que a abordagem mais equilibrada de Biden abriu a possibilidade de reuniões do Quarteto de mediadores do Médio Oriente (Estados Unidos, ONU, UE e Rússia), anteriormente bloqueadas, bem como de esforços de paz mais amplos.", disse Guterres, em conferência de imprensa.O responsável considerou que uma reunião do Quarteto, até com uma fórmula alargada a outros atores na região,, mas um processo de paz só pode ser bem sucedido, alertou.Guterres manifestou a esperança de que as eleições palestinianas e israelitas "contribuam também para criar um ambiente positivo para o futuro do processo de paz" e "para que os direitos do povo palestiniano, nomeadamente os direitos à autodeterminação e à independência, sejam plenamente respeitados".





Passado sombrio







Desde que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, foi eleito pela primeira vez há mais de uma década, não decorreram conversações de paz substantivas entre Israel e os palestinianos e os dois lados estão divididos sobre questões centrais do conflito.A administração Trump deu um apoio sem precedentes a Israel, reconheceu Jerusalém como capital de Israel e transferiu a embaixada dos Estados Unidos de Telavive, cortou a assistência financeira aos palestinianos e inverteu o curso sobre a ilegitimidade dos colonatos israelitas em terras reclamadas pelos palestinianos.O plano de paz de Trump, apresentado há um ano e rejeitado pelos palestinianos, previa um Estado palestiniano desarticulado, com a cedência de zonas fundamentais da Cisjordânia a Israel, e o apoio a Israel em questões controversas fundamentais, incluindo as fronteiras e o estatuto de Jerusalém e dos colonatos judeus.