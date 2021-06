Guterres ainda tem desafios importantes pela frente, afirma Augusto Santos Silva

O ministro dos Negócios Estrangeiros já comentou a renomeação de António Guterres para novo mandato como secretário-geral das Nações Unidas e diz que é uma honra ter alguém com o perfil do antigo-primeiro-ministro naquele cargo. Mas Augusto Santos Silva diz que não é fácil.