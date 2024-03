Guterres alarmado com ataque israelita a hospital

António Guterres "está profundamente alarmado com esta operação dentro do Hospital Al-Shifa, onde estão detidos milhares de deslocados e refugiados", afirmou a porta-voz do responsável da ONU Florencia Soto Niño.

"Reiteramos que todas as partes devem respeitar o direito humanitário internacional e que os hospitais só podem perder o estatuto de proteção se forem utilizados fora da função humanitária", realçou.

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza indicou que os pacientes e o pessoal médico encurralados no Al-Shifa, o maior hospital do enclave, "continuam em jejum por falta de alimentos e água, devido ao cerco das forças de ocupação".

As autoridades da Faixa denunciaram "um massacre sangrento", depois de o exército israelita ter declarado a morte de dezenas "de terroristas", que Gaza alegou serem civis palestinianos.

O exército israelita anunciou na quarta-feira que deteve cerca de 600 supostos combatentes de milícias palestinianas dentro do hospital.

O porta-voz do Exército, Daniel Hagari, indicou que foram identificados 250 dos detidos como membros dos movimentos islamitas Hamas e Jihad Islâmica, enquanto estão a ser investigadas as ligações de outros 350 detidos com estes grupos.

"Estamos a falar de muitos membros da Jihad Islâmica, incluindo comandantes de batalhão e membros e responsáveis políticos do Hamas", explicou Hagari num vídeo gravado à entrada do hospital.

Preocupação crescente

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse estar "terrivelmente preocupado" com a situação e sublinhou que "os hospitais nunca devem ser campos de batalha".

Já o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU (OCHA) reiterou a necessidade de proteger os civis, incluindo pacientes, doentes, feridos e pessoal médico.

A OMS documentou 410 ataques contra o sistema de saúde em Gaza desde 07 de outubro, com centenas de vítimas, e danos causados a uma centena de instalações.