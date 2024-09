Guterres alerta para falta de fundos para ajuda humanitária com inverno a chegar

Numa reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Ucrânia, e na presença do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Guterres recordou que as Nações Unidas são a maior presença internacional no país invadido pela Rússia em 2022, entregando ajuda vital a mais de 6,2 milhões de pessoas apenas este ano.

"Mas precisamos do apoio da comunidade internacional. Quinze milhões de pessoas na Ucrânia precisam de assistência humanitária --- mais de metade delas são mulheres e meninas. Mas, com a aproximação do inverno, menos da metade do nosso Plano de Resposta Humanitária de 2024 está financiado", avisou.

"Peço aos doadores que nos ajudem a prosseguir com o nosso trabalho vital no local", instou o líder da ONU.

Guterres, que foi o primeiro líder a intervir na reunião, frisou que a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 --- após a anexação ilegal da Crimeia e de Sebastopol há uma década --- é uma clara violação desses princípios que regem a carta da ONU.

O ex-primeiro-ministro português condenou todos os ataques a civis e instalações civis, "onde quer que ocorram e quem quer que seja o responsável".

"Todos eles devem parar imediatamente", defendeu.