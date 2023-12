Guterres apela a ambição e flexibilidade em "corrida contra o tempo" na COP28

"Estamos numa corrida contra o tempo", afirmou Guterres, em declarações aos jornalistas, no dia em que se iniciam as derradeiras negociações da COP28. A única via, na perspetiva defendida pelo secretário-geral da ONU, é um ponto final aos combustíveis fósseis.

O texto final deverá conter alguma referência aos combustíveis fósseis, questão que não é, todavia, consensual entre as partes.Segundo o antigo primeiro-ministro português,

O Acordo de Paris, adotado em 2015, estabeleceu como objetivos a redução das emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera e a limitação do aumento das temperaturas mundiais além de 2ºC acima dos valores da época pré-industrial; preferencialmente, que não aumentem além de 1,5ºC.



As we approach the finish line of #COP28, my main message is clear:



We need an ambitious outcome that demonstrates decisive #ClimateAction and a credible plan to keep the 1.5°C warming limit alive and to protect those on the frontlines of the climate crisis.