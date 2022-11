Guterres apela a um pacto climático na COP27

Foto: Mohammed Salem - Reuters

O Secretário-Geral da ONU apela a um pacto climático solidário, entre as economias desenvolvidas e as emergentes. António Guterres diz que estamos na autoestrada para o inferno climático, com o pé ainda no acelerador. O secretário-geral afirmou ainda que os Estados Unidos e a China têm responsabilidades particulares.