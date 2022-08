Guterres assinala Dia da Independência da Ucrânia, e lembra que conflito na Etiopia voltou

O secretário-geral da ONU fê-lo numa sessão do conselho de segurança das Nações Unidas dedicada à Ucrânia.Guterres também lembrou a necessidade de colocar cereais da Ucrânia, mas também alimentos e fertilizantes da Rússia nos mercados internacionais, sob o risco de 2023 ser um ano muito complicado no que diz respeito à alimentação.O secretário-geral também não quis deixar passar em claro que esta quarta-feira voltou a haver confrontos no norte da Etiópia, depois de alguns meses de cessar-fogo.Uma guerra que já dura há dois anos e que já fez milhares de mortos e milhões de deslocados.