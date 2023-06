Guterres assume preocupação com luta climática

Depois de várias reuniões com especialistas de todo o mundo, António Guterres disse que em vez de estarem a acelerar no combate ao aquecimento global, muitos países estão a retroceder.



Assegura que as atuais políticas vão levar o planeta a um aumento de 2,8ºC, quase o dobro do grau e meio acordado em Paris.



O secretário-geral da ONU apela ao fim dos combustíveis fósseis, com críticas às grandes petrolíferas.