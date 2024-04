O secretário-geral da ONU avisa que a invasão da Embaixada do México no Equador pode "comprometer o prosseguimento de relações internacionais". António Guterres sublinha a importância da inviolabilidade do solo diplomático. A polícia do Equador entrou "à força" na Embaixada mexicana em Quito e deteve o antigo vice-presidente do país, refugiado desde dezembro.