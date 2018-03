Guterres coloca esperanças no encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un

RTP09 Mar, 2018, 18:27 / atualizado em 09 Mar, 2018, 18:29 | Mundo

“[António Guterres] elogia a liderança e a visão de todos os interessados e reitera o seu apoio a todos os esforços para a desnuclearização pacífica da Península Coreana que respeitem resoluções relevantes do Conselho de Segurança", comunicou aos jornalistas o porta-voz da ONU Stephane Dujarric.



No que parece o desenhar de uma nova agenda do regime norte-coreano, foi também hoje revelado que o MNE coreano, Ri Yong, deverá realizar uma visita à Suécia num futuro próximo.



A notícia, que o MNE sueco preferiu não comentar, foi avançada pelo jornal sueco Dagens Nyheter.



Esta deslocação de Ri Yong tem em si própria uma importância particular, uma vez que é a embaixada da Suécia em Pyongyang que representa os interesses norte-americanos na Coreia do Norte, face à ausência de relações diplomáticas e de uma representação dos Estados Unidos no país.

Reunião agendada para Maio



Soube-se esta sexta-feira, ao fim de meses de troca de palavras beligerantes, que os líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte estão agora disponíveis para se encontrar numa cimeira nuclear, já apontada para Maio.



Chung Eui-yong, diretor do gabinete de Segurança Nacional da Coreia do Sul, entregou ontem a Donald Trump uma carta assinada na segunda-feira por Kim Jong-un. Foi este representante que liderou a delegação sul-coreana enviada a Washington.



Nessa missiva, o líder norte-coreano oferece a suspensão do programa nuclear e balístico em troca de um início de negociações com os norte-americanos.



No Twitter, o Presidente norte-americano escreveu que intenção do Presidente da Coreia do Norte é avançar com a desnuclearização, “não apenas um congelamento” do programa nuclear. “Há um grande progresso, mas as sanções vão continuar até haver um acordo. A reunião está a ser planeada!”, afirmava Trump num tweet.