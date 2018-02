Partilhar o artigo Guterres com "sincera esperança" que pacto global seja adotado em 2018 Imprimir o artigo Guterres com "sincera esperança" que pacto global seja adotado em 2018 Enviar por email o artigo Guterres com "sincera esperança" que pacto global seja adotado em 2018 Aumentar a fonte do artigo Guterres com "sincera esperança" que pacto global seja adotado em 2018 Diminuir a fonte do artigo Guterres com "sincera esperança" que pacto global seja adotado em 2018 Ouvir o artigo Guterres com "sincera esperança" que pacto global seja adotado em 2018

Tópicos:

Compact, Dor Honoris, Migrações Guterres,