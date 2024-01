No Conselho de Segurança da ONU, António Guterres lembrou que Gaza está a viver uma situação terrível. Guterres repetiu os apelos para um cessar-fogo imediato e pediu também mais rotas para a ajuda humanitária chegar ao palestinianos no enclave.Nesta reunião do Conselho de Segurança, ficou também o alerta do secretário-geral da ONU para o aumento de doenças no enclave, perante uma assistência médica já quase inexistente.