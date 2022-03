Guterres considera que aumento de alerta das forças nucleares russas "é de arrepiar os ossos"

A Organização das Nações Unidas (ONU) vai alocar mais 40 milhões de dólares (36,4 milhões de euros) para ajudar os ucranianos que ficaram em situação vulnerável. O anúncio foi feito pelo secretário-geral da ONU, esta tarde, em Nova Iorque. A verba destina-se à, bem comoos mais necessitados na Ucrânia.



Até ao momento, 2,8 milhões de pessoas, na maior parte mulheres e crianças tiveram de abandonar as habitações, ficando “em situação de cada vez maior vulnerabilidade” e incorrendo no perigo das redes de tráfico de seres humanos, nota António Guterres.





custos económicos da invasão russa vão para além das fronteiras da Ucrânia. “Esta guerra vai para além da Ucrânia. É um assalto aos mais vulneráveis e aos países mais vulneráveis. Enquanto a guerra assola a Ucrânia, a espada de Dâmocles pende sobre a economia, sobretudo no mundo desenvolvido”, disse.

O secretário-geral da ONU alerta que os. “Esta guerra vai para além da Ucrânia. É um assalto aos mais vulneráveis e aos países mais vulneráveis. Enquanto a guerra assola a Ucrânia, a espada de Dâmocles pende sobre a economia, sobretudo no mundo desenvolvido”, disse.

Notando que os países ainda estavam a tentar recuperar da economia devido à pandemia, o secretário-geral da ONU aponta que agora “os cestos de pão estão a ser bombardeados, porque a Rússia e a Ucrânia representam mais de metade da oferta mundial de óleo de girassol e cerca de 30 por cento do de trigo do mundo. A Ucrânia sozinha garante mais de metade do fornecimento do Programa Mundial de Alimentos”.



A subida dos preços dos alimentos, fertilizantes e combustível para valores recorde “também planta as sementes para a instabilidade política no mundo inteiro”. António Guterres nota que o aumento dos preços dos cereais vai ter impacto em países africanos que importam um terço do seu trigo à Ucrânia, como o Burkina Faso, Egito, República Democrática do Congo, Líbano, Iémen, entre outros.





Por isso, o secretário-geral da ONU apela a soluções criativas para as crises humanitárias. "O meu apelo aos líderes é para que resistam à tentação de aumentar os orçamentos militares", defendeu António Guterres.





“Devemos fazer tudo o possível para evitar o furacão da fome e uma quebra do sistema alimentar mundial”, sublinhou.





A guerra na Ucrânia provocou pelo menos 636 mortos e 1.125 feridos entre a população civil, incluindo mais de uma centena de crianças, até ao final do dia de domingo, anunciou a ONU.





No relatório diário sobre baixas civis, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) contabiliza 46 crianças mortas e 62 feridas.



“De arrepiar os ossos”



Esta tarde, em Nova Iorque, o secretário-geral das Nações Unidas considerou que “uma intensificação da guerra, de forma acidental ou intencional afeta toda a humanidade. Aumentar o nível de alerta das forças nucleares russas é um desenvolvimento de arrepiar os ossos”.





“Um conflito nuclear, antes impensável, parece ser agora uma possibilidade. Chegou a hora de por cobro a esta invasão”, sustentou António Guterres.





O secretário-geral das Nações Unidas revelou que “esteve em contacto com os líderes de vários países”, como a França, Turquia, Israel, China, para envidar “esforços de mediação para por fim a esta guerra”.





Instado a dizer se falou diretamente com o presidente russo, António Guterres referiu antes que esteve “em contacto com vários líderes que estão em contacto permanente” com Vladimir Putin.





António Guterres defende que a solução passa pela diplomacia. “Considero ser crucial que para que seja feito um esforço adicional para que a Federação Russa compreenda que esta guerra está a tornar-se num verdadeiro pesadelo”, disse.





“Precisamos de uma cessação imediata das hostilidades e de negociações sérias (…) Precisamos de paz, agora”, concluiu o secretário-geral das Nações Unidas.



Guterres não se compromete com zona de exclusão aérea



Questionado sobre se apoia os apelos da Ucrânia para uma zona de exclusão aérea, o secretário-geral das Nações Unidas defende prudência na abordagem “muito embora compreenda o apelo dramático do governo ucraniano”.





Deste modo, António Guterres põe-se do lado da posição oficial da NATO, que evita qualquer ação que possa ser interpretado em Moscovo como uma intervenção no conflito.





Sobre a denúncia das autoridades de Donetsk sobre a eventual explosão de um míssil cluster no centro da cidade, António Guterres nota que “quaisquer ataques a infraestruturas civis são ataques lamentáveis” e que até agora “a maior parte das baixas civis e das infraestruturas civis destruídas foram infligidas pelas forças russas”.