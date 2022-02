Guterres critica "abdicação criminosa" de líderes face a alterações climáticas

Intervindo na apresentação do mais recente relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas das Nações Unidas, Guterres apontou o documento como um repositório do "sofrimento e uma acusação avassaladora ao falhanço dos líderes mundiais na luta contra as alterações climáticas", sobretudo no que toca aos países com mais emissões poluentes.

"Quase metade da humanidade vive nas zonas de perigo, hoje e agora. Muitos ecossistemas atingiram o ponto de não retorno. Os factos estão aí e são inegáveis", afirmou numa mensagem em vídeo, declarando que "esta abdicação de liderança é criminosa".

António Guterres afirmou que "os culpados são os maiores poluidores mundiais, que pegam fogo à única casa" que a humanidade tem.

O responsável máximo das Nações Unidas referiu que o relatório contem duas verdades fundamentais: "o carvão e outros combustíveis fósseis estão a sufocar a humanidade" e "o investimento em adaptação às alterações climáticas está a resultar e salva vidas".

No entanto, salientou que o volume de ajuda aos países em desenvolvimento é "claramente inadequado", alertando que "perder tempo é morrer".

"Sei que as pessoas em todo o lado estão preocupadas e zangadas. Eu também estou. É tempo de tornar esta zanga em ação", defendeu.