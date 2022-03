Guterres declara que "solução para esta tragédia é política"

"Desde a invasão russa na Ucrânia, há cerca de um mês, este conflito levou à perda de centenas de vidas, deixou milhares desalojados e levou à subida repentina de todos os preços. E isto tem de terminar muito em breve", afirmou o secretário-geral das Nações Unidas.



A ONU, continuou, está a "fazer tudo ao seu alcance para ajudar as pessoas cujas vidas têm sido gravemente afetadas". As agências humanitárias e respetivos parceiros "têm alcançado ajuda para mais de 900 mil pessoas".



"O Programa Mundial Alimentar já chegou a mais de 800 mil pessoas e pretende chegar a mais 1.2 milhões de pessoas", afirmou Guterres, acrescentando que mais de 500 mil pessoas já receberam apoio humanitário e assistência médica ou de primeiros socorros.



O secretário-geral da ONU reiterou ainda que "a solução para esta tragédia é política".



"Peço o cessar-fogo imediato e humanitário para permitir o progresso nas negociações, pra podermos alcançar soluções reais com base na carta das Nações Unidas", declarou. "Peço a todas as partes neste conflito e à comunidade internacional como um todo que trabalhe connosco para a paz do povo ucraniano, em solidariedade em todo o mundo".