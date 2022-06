Guterres defende participação da Rússia na Conferência dos Oceanos

Numa entrevista à agência Lusa divulgada esta sexta-feira, a três dias do início da conferência organizada pela ONU em Lisboa, Guterres garante não estar preocupado com o legado que deixará enquanto secretário-geral, mas em fazer o seu melhor pelo ambiente e pelos oceanos, avaliando que a conferência de Lisboa será de "enorme importância".O diplomata alerta que as alterações climáticas são "um dos piores perigos para a segurança coletiva" mundial e sublinha que disputas por água e o progresso da desertificação são já fatores de guerra em África.António Guterres lamenta que vários países tenham visto na guerra na Ucrânia uma "justificação para investir mais" em combustíveis fósseis ao invés de energias renováveis, sublinhando a necessidade de tirar "lições" deste conflito e que este veio também evidenciar a "necessidade imperiosa" de investir rapidamente na "transição verde".O secretário-geral das Nações Unidas afirma que a reunião entre a ONU, Rússia e Ucrânia na Turquia, prevista para "as próximas semanas" e focada no transporte de cereais, será o culminar "de meses de trabalho intenso".