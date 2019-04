Partilhar o artigo Guterres discutiu com Xi Jinping direitos humanos da minoria muçulmana (ONU) Imprimir o artigo Guterres discutiu com Xi Jinping direitos humanos da minoria muçulmana (ONU) Enviar por email o artigo Guterres discutiu com Xi Jinping direitos humanos da minoria muçulmana (ONU) Aumentar a fonte do artigo Guterres discutiu com Xi Jinping direitos humanos da minoria muçulmana (ONU) Diminuir a fonte do artigo Guterres discutiu com Xi Jinping direitos humanos da minoria muçulmana (ONU) Ouvir o artigo Guterres discutiu com Xi Jinping direitos humanos da minoria muçulmana (ONU)

Tópicos:

Faixa, Guterres Xi, ONU Dujarric Guterres,