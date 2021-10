Guterres diz que os talibãs não estão a cumprir as promessas que fizeram

António Guterres defende uma força militar, com o apoio das Nações Unidas, para proteger Moçambique do terrorismo e da crise humana. Na entrevista exclusiva à RTP, o Secretário-geral da ONU disse ainda que os Talibã, no Afeganistão, não estão a cumprir as promessas que fizeram.