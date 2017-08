Guterres em Gaza faz apelo à união entre Hamas e Fatah

Foto: Reuters

António Guterres esteve esta manhã na Faixa de Gaza. O secretário geral da ONU fez um apelo para que seja levantado o bloqueio imposto à Faixa de Gaza. Estima-se que sejam cerca de dois milhões de pessoas impedidas de sair de um território com apenas 36 quilómetros quadradros.



Guterres confessou grande emoção por estar na Faixa de Gaza e por estar a ser testemunha de uma das piores e mais dramáticas crises humanitárias que já viu no trabalho de muitos anos que tem feito ao serviço das Nações Unidas.



Outra mensagem que Guterres deixou em Gaza foi para os palestinianos: é preciso acabar com a divisão entre o Hamas, que governa Gaza, e a Fatah, que governa a Cisjordânia.



António Guterres na Faixa de Gaza apenas visitou projetos das Nações Unidas e não teve qualquer encontro de caráter político. Desta passagem de Guterres por Gaza fica também o registo de uma saudação calorosa por parte do Hamas. O Movimento Islâmico que controla o território saudou a presença de Guterres e desafiou o líder da ONU a trabalhar para acabar com o bloqueio.