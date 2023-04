Guterres encontra-se com Blinken para elogiar cooperação EUA-ONU "absolutamente essencial"

No encontro, duas semanas após Guterres ter ficado a saber que estava a ser espiado por Washington e que as autoridades norte-americanas o consideravam "demasiado brando" com a Rússia, Blinken disse publicamente estar grato ao secretário-geral pela "sua notável liderança", particularmente em defender os princípios da Carta das Nações Unidas.

Blinken elogiou ainda o trabalho que Guterres realizou pessoalmente em relação ao Acordo dos Cereais do Mar Negro para tentar garantir que alimentos ucranianos continuassem a chegar aos mercados mundiais.