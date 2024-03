Guterres exorta Israel a desbloquear acesso a ajuda humanitária

António Guterres diz que a ONU não está contra ninguém, mas também não se deixa intimidar pelas críticas. Nesse sentido, as Nações Unidas vão continuar a defender os valores e princípios da lei internacional. Guterres reuniu-se este domingo, no Cairo, com o ministro dos Negócios Estrangeiro do Egito e voltou a apelar a Israel para que facilite a entrada de ajuda humanitária em Gaza.