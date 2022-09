Guterres felicita Quénia por eleições pacíficas e compromisso com Estado de Direito

"O secretário-geral toma nota da decisão unânime do Supremo Tribunal para manter a eleição de William Ruto como Presidente", disse o gabinete do porta-voz de Guterres em comunicado.

António Guterres "felicita os quenianos pela condução pacífica das suas eleições e congratula-se com o compromisso de todos os líderes de respeitar o Estado de Direito", encorajando todos os cidadãos daquele país africano a "unirem-se para continuar a construir uma nação forte, pacífica, próspera e vibrante", conclui a nota.

O Supremo Tribunal do Quénia confirmou hoje a vitória do atual vice-presidente, William Ruto, nas eleições presidenciais de 09 de agosto sobre Raila Odinga, que interpôs recurso por alegada fraude eleitoral.

"Esta é uma decisão unânime. Os recursos são rejeitados pela presente. Em consequência, declaramos o primeiro respondente (William Ruto) eleito presidente", informou a juíza presidente do Supremo Tribunal queniano, Martha Koome.

Nos termos da Constituição do país, Ruto deve prestar juramento no próximo dia 13 de setembro e tornar-se, aos 55 anos, o quinto presidente do Quénia desde a independência do país, em 1963.

Ruto e Odinga tinham prometido nos últimos dias respeitar a decisão do mais alto tribunal queniano, reputado como independente.

O vice-presidente em exercício, William Ruto, foi declarado vencedor de uma das eleições mais renhidas da história do Quénia no passado dia 15 de agosto, com uma vantagem de cerca de 233.000 votos (50,49% contra 48,85%) sobre Raila Odinga, com 77 anos.

Odinga, candidato derrotado consecutivamente nas últimas cinco eleições presidenciais, afirmou hoje que "respeita" a decisão do Supremo, que rejeitou as suas acusações de fraude.

"Sempre defendemos o Estado de Direito e a Constituição. Por isso, respeitamos a decisão do tribunal, embora discordemos veementemente da sua decisão de hoje", fez saber, através de uma declaração o histórico opositor político queniano, atualmente com 77 anos.