Guterres. Guerra só terá derrotados e nunca vencedores

As Nações Unidas vão disponibilizar cerca de 37 milhões de euros do fundo central de resposta a emergências para ajudar a os ucranianos que ficaram em situações vulneráveis. Numa declaração sobre o conflito, António Guterres disse que, seja qual for o resultado, a guerra só terá derrotados, nunca vencedores.